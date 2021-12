Suez : Création d'une joint-venture avec Anji, en Chine

(CercleFinance.com) - Suez annonce aujourd'hui un projet de création de joint-venture avec la ville d'Anji, cette dernière participant au projet à hauteur de 67%, contre 33% pour Suez.



L'idée des deux entités est de fournir des solutions digitales innovantes afin d'assurer l'exploitation et la maintenance d'une usine de recyclage des déchets issus de la construction à Anji (province du Zhejiang), pour une durée de 20 ans.



Piloté par Anji, ce projet permettra de traiter environ 380 000 tonnes de déchets de construction par an, tout en respectant les normes environnementales les plus strictes, assure Suez.



