Stmicroelectronics : Trimestriels dans le haut des prévisions

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires et une marge brute de deuxième trimestre dans le haut de sa fourchette de prévisions, tirés par une demande toujours 'solide'.



En variation annuelle, le chiffre d'affaires net du fabricant de semi-conducteurs a augmenté de 43,4%, à presque trois milliards d'euros, tandis que sa marge brute est ressortie à 40,5%, en hausse 550 points de base.



Le résultat net s'est, lui, établi à 412 millions de dollars, sur le trimestre écoulé contre 90 millions d'euros un an plus tôt.



Pour le troisième trimestre, ST dit viser un chiffre d'affaires net de 3,2 milliards de dollars, en hausse de 20% en variation annuelle, assorti d'une marge brute attendue autour de 41%.



Pour l'ensemble de l'exercice G2021, le groupe dit se donner un objectif de chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, soit une augmentation de 22% en variation annuelle.



Le titre grimpait de plus de 2,8% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à cette publication.



