Stmicroelectronics : Rend les habitacles plus silencieux

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics rend les voitures plus confortables sur le plan acoustique grâce à son nouveau capteur permettant d'éliminer le bruit de la route (RNC) par le biais de techniques de contrôle actif du bruit (ANC).



Si les véhicules électriques sont intrinsèquement moins bruyants que les voitures à moteur à combustion interne, les constructeurs automobiles s'efforcent de réduire davantage le bruit dans l'habitacle dû aux roues ou aux vibrations.



' À l'ère du numérique, annuler - et non pas étouffer - les sons indésirables est le moyen intelligent de garantir un habitacle plus silencieux pour des trajets plus sûrs et plus agréables ', explique Simone Ferri, directrice générale du marketing, MEMS and Sensors Group, STMicroelectronics.



ST a mis à profit ses compétences en matière de circuits intégrés de micro-systèmes électromécaniques (MEMS) pour conférer à l'AIS25BA des caractéristiques supérieures permettant d'améliorer la précision des systèmes.



