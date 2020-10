Stmicroelectronics : STMicroelectronics relève à nouveau sa prévision de CA pour 2020

(Reuters) - STMicroelectronics a observé au troisième trimestre une forte demande dans les secteurs de l'industrie automobile et des microcontrôleurs, ce qui lui a permis d'enregistrer un chiffre d'affaires supérieur à ses attentes sur la période et l'a conduit à relever de nouveau sa prévision pour 2020, a-t-il indiqué jeudi.

Le fabriquant des capteurs et des puces utilisés dans les télécommunications prévoit de réaliser cette année un chiffre d'affaires de plus de 9,65 milliards de dollars, contre une précédente fourchette comprise entre 9,25 milliards et 9,65 milliards de dollars (7,86 et 8,12 milliards d'euros).

Le groupe franco-italien avait déjà relevé cette prévision fin juillet à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels.

Au troisième trimestre, selon les résultats préliminaires, le chiffre d'affaires a progressé de 27,8% pour atteindre 2,67 milliards de dollars (2,28 milliards d'euros), soit mieux que la prévision de STMicroelectronics qui était de 2,45 milliards de dollars (2,09 milliards d'euros).

"C'est la confirmation que la demande finale dans l'automobile, les microcontrôleurs et les programmes spécifiques avec Apple est suffisamment forte pour plus que compenser les difficultés liées à Huawei", a déclaré Stéphane Houri, responsable de la recherche actions chez Oddo BHF.

"C'est très positif pour STM, mais c'est probablement aussi un très bon signal pour le reste du secteur", a-t-il ajouté.

A la Bourse de Paris, l'action du fabricant de semi-conducteurs était en tête de l'indice CAC 40 dans la matinée, avec un gain de 6,09%, et entrainaît l'ensemble du secteur à sa suite.

Soitec gagnait 4,87%, Infineon 5,41% et Dialog Semiconductor 4,35%.

STMicroelectronics publiera ses résultats du troisième trimestre et ses prévisions pour le quatrième trimestre le 22 octobre.

(Piotr Lipinski, Sarah Morland, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

