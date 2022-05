Stmicroelectronics : Projet de réseau de froid à Singapour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi avoir retenu le fournisseur de services publics SP Group pour l'installation d'un système de refroidissement sur son site de Singapour.



Le projet, dont la valeur est estimée à quelque 370 millions de dollars sur une durée de 20 ans, constitue à ce jour le plus grand réseau de froid devant être déployé pour le compte d'un groupe industriel dans le pays.



Aux termes de l'accord, SP - qui exploite le réseau électrique national singapourien - sera chargé de la conception et de la construction de l'infrastructure, dont la capacité devrait atteindre 36.000 tonnes de réfrigération.



Le système devrait être opérationnel en 2025.



ST - qui s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2027 - précise que le dispositif lui permettra de réduire sa consommation d'électricité liée au refroidissement d'environ 20% par an.



