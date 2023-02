Stmicroelectronics : Présente un nouvel émetteur ultrasonore

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la sortie de son nouvel émetteur ultrasonore à 32 canaux avec un courant de sortie élevé pour les applications portables, le STHVUP32.



Celui-ci fournit ±800mA et est destiné aux systèmes portables qui exigent une capacité d'entraînement supplémentaire pour une sonde montée sur un câble coaxial.



Il contient des caractéristiques visant à 'accroître les performances et l'intégration dans les scanners de la prochaine génération pour les applications médicales et industrielles'.



Autre nouveauté, le STHVUP32 est doté d'une architecture de pilote auto-polarisée qui évite de connecter des condensateurs de découplage aux broches d'alimentation de l'émetteur. Cela permet de réduire l'empreinte du circuit, ainsi que la nomenclature (BOM), précise STMicro.



