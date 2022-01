Stmicroelectronics : Objectif de CA dépassé au 4e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics affiche un chiffre d'affaires net préliminaire du quatrième trimestre 2021 de 3,56 milliards de dollars, en hausse de 11,2% en séquentiel et 140 points de base au-dessus du niveau supérieur de sa fourchette de prévisions.



Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs revendique aussi une marge brute dans le haut de sa fourchette de prévisions ou légèrement au-dessus, 'principalement liée à des activités opérationnelles meilleures que prévu dans un marché toujours dynamique'.



Sur l'année 2021, le CA a augmenté de 24,9% à 12,76 milliards, 'reflétant une solide performance dans tous les marchés finaux adressés et dans les programmes engagés auprès des clients tout au long de l'année', selon Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général.



