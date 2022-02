Stmicroelectronics : Nouvelle génération de capteurs MEMS

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi le lancement d'une troisième génération de capteurs MEMS qu'il dit destiner à des applications telles que le mobile, l'industrie intelligente, la santé et le commerce de détail.



Dans un communiqué, le fabricant de puces explique que cette nouvelle génération de microcircuits électromécaniques est censée atteindre un niveau de performance inédit dans la détection des mouvements, la navigation en intérieur et la détection industrielle de précision.



Les capteurs, baptisés 'LIS2DU12' et 'LSM6DSV16X', doivent être commercialisés à compter de 1,90 dollar l'unité d'ici à la fin de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

