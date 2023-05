Stmicroelectronics : Nouveau capteur de pression pour l'IoT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mardi le lancement d'un nouveau capteur de pression MEMS susceptible d'afficher une longévité pouvant aller jusqu'à dix ans, et qu'il destine aux applications liées à l'Internet des objets (IoT).



Le premier fabricant mondial de microcircuits électromécaniques (MEMS) souligne que ce capteur étanche, baptisé ILPS28QSW, peut supporter des températures pouvant varier entre -40°C et 105°C.



Sa capacité de résistance le rend particulièrement approprié pour des applications dans les systèmes de compteurs pour l'eau et le gaz, la surveillance météo ou l'air conditionné, explique ST.



'Avec la généralisation de l'Internet des objets dans le secteur de l'industrie, les entreprises cherchent à collecter des données tout au long de leurs opérations, souvent dans des environnements difficiles, à l'intérieur comme à l'extérieur', a déclaré Simone Ferri, le directeur général de la branche AMS MEMS de STMicroelectronics.



Le capteur, actuellement en cours de production, sera proposé au prix unitaire de trois dollars pour des commandes minimales de 1000 pièces.



