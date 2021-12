Stmicroelectronics : Morgan Stanley abaisse son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé mercredi avoir abaissé sa recommandation sur STMicroelectronics, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours relevé de 43,5 à 44,5 euros.



Dans une note consacrée aux valeurs technologiques, le bureau d'études - qui dégrade aussi son conseil sur l'allemand Infineon - explique percevoir un potentiel réduit en ce qui concerne les fabricants de semi-conducteurs au vu de leurs solides performances récentes.



Morgan Stanley explique que les titres du secteur ont typiquement tendance à progresser avec la révision à la hausse de leurs prévisions de résultats, un phénomène qu'il voit ralentir dans l'immédiat à moins que de bonnes nouvelles émergent, en particulier du côté du secteur automobile.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.