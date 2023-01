Stmicroelectronics : La coopération avec eYs3D se concrétise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mardi qu'il prévoyait de dévoiler les fruits de sa collaboration avec le concepteur taiwanais eYs3D Microelectronics dans la vision artificielle de haute performance au cours du prochain CES.



A l'occasion de plusieurs présentations en direct, les deux partenaires ont l'intention de démontrer les capacités de la 'stéréo vidéo' et de la 'caméra de profondeur' basées sur une technologie avancée à infrarouge pour permettre des fonctionnalités telles que la reconnaissance à distance et les systèmes autonomes de guidage sur des échelles moyennes à longues.



Ce procédé peut être utilisé, à en croire les deux groupes, dans des applications industrielles comme la robotique, l'automatisation de la maison ou les équipements électroménagers.



Le salon CES 2023 doit se tenir à Las Vegas entre les 5 et 8 janvier.



