Stmicroelectronics : L'UE autorise une subvention d'État

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé une mesure française destinée à aiderSTMicroelectronics etGlobalFoundriesà construire et à exploiter une nouvelle installation de production de puces électroniques en France.



L'aide prendra la forme de subventions directes octroyées à ST et à GF pour soutenir leurs investissements dans le projet, d'un montant total de 7,4 milliards d'euros.



Le projet, qui devrait être opérationnel à pleine capacité d'ici à 2027, permettra l'établissement, en Europe, d'un site deproduction à grande échelle de puces haute performance, destinées en particulier à la technologieFD-SOI (dispositif 'silicium sur isolant totalement déserté'). Cette technologie, développée en Europe, se caractérise par une consommation énergétique considérablement réduite.



'Grâce à cette mesure, notre industrie disposera d'une source fiable de semi-conducteurs économes en énergie pour toute une série d'applications. Ces puces sont nécessaires pour les véhicules électriques, les stations de recharge et d'autres applications qui jouent un rôle important dans la transition écologique', a commenté MargretheVestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



