Stmicroelectronics : Jefferies initie à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a initié jeudi le suivi du titre STMicroelectronics avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 30 euros dans l'anticipation d'un ralentissement du secteur.



S'il se dit 'extrêmement optimiste' concernant les perspectives du secteur des puces, le courtier américain fait remarquer que les fabricants européens de semi-conducteurs ont surperformé le marché boursier de 399% sur la période 2016-2021.



Jefferies, qui attribue cette performance à l'utilisation croissante des puces au sein de toute une série d'applications, estime cependant que le secteur a désormais amorcé une phase de décélération après avoir atteint un pic en juin 2021.



'Une correction au niveau des stocks se profile, selon nous, ce qui devrait aboutir à un ralentissement encore plus marqué et à une révision à la baisse des prévisions du marché', prévient-il.



Dans ce contexte, le broker démarre la couverture de ST avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 30 euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.