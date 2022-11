Stmicroelectronics : Innovations en vue au salon electronica

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics prévoit de lever le voile cette semaine sur plusieurs de ses innovations dans des domaines tels que la mobilité électrique, l'efficacité énergétique et les applications industrielles à l'occasion du salon electronica 2022 organisé à Munich.



Le concepteur de semi-conducteurs explique avoir notamment l'intention de présenter un véhicule électrique boosté par les performances de ses technologies en matière de systèmes de gestion de batterie (BMS).



Dans l'énergie, ST prévoit de faire la démonstration d'un onduleur photovoltaïque, d'une pompe à chaleur et d'un marteau-piqueur fonctionnant à partir de ses puces.



Il présentera aussi le démonstrateur technologique 'Mobilize Powerbox' développé avec Thales et d'autres groupes français en vue de faciliter l'accès à la recharge pour tous les utilisateurs de véhicules électriques et de contribuer à la gestion intelligente des réseaux électriques.



Sera également dévoilé son nouveau microcontrôleur 'Stellar SR6', dédié à la nouvelle génération de véhicules électriques à définition logicielle (Software-Defined EV).



Enfin, son stand mettra en évidence quelques nouveautés destinées à l'industrie, dont un localisateur d'actifs, un cylindre connecté ainsi qu'un exemple de 'jumeau' numérique pour l'entretien des machines.



Le salon electronica s'est ouvert hier et se clôturera jeudi.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.