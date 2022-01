Stmicroelectronics : Credit Suisse relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a renouvelé jeudi son opinion 'surperformance' sur STMicroelectronics tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre du fabricant de puces de 49,5 à 60 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker estime que le consensus de marché lui semble sous-estimer le potentiel du groupe à la fois en termes de croissance et de rentabilité.



'Nous considérons STM comme un grand bénéficiaire de nombreuses tendances de fond actuelles', explique Credit Suisse, qui s'attend à ce que le concepteur de semi-conducteurs dépasse en 2022 les prévisions portant sur la croissance de son chiffre d'affaires.



STMicroelectronics présentera ses résultats de 4ème trimestre le 27 janvier prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.