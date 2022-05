Stmicroelectronics : Collaborations avec Microsoft et Amazon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a détaillé mercredi les termes de sa collaboration avec Microsoft dans le domaine de la sécurité des applications liées à l'Internet des objets (IoT).



Le fabricant de puces a indiqué qu'il allait intégrer ses microcontrôleurs à très basse consommation d'énergie STM32U5 à Azure RTOS, le système d'exploitation en temps réel de Microsoft dédié aux appareils IoT et aux périphériques.



Architecturés autour de processeurs Arm Cortex-M, les microcontrôleurs STM32 sont destinés à des équipements de commandes industrielles, aux terminaux de communications et autres systèmes permettant de gérer les villes connectées et les infrastructures.



STMicroelectronics a également annoncé ce mercredi qu'il avait créé avec AWS, la filiale 'cloud' d'Amazon, une nouvelle référence autour du système d'exploitation open source gratuit FreeRTOS pour connecter de manière sécurisée des appareils IoT à la plateforme AWS.



