Stmicroelectronics : Collaboration avec l'autrichien TTTech

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi une collaboration avec l'autrichien TTTech en vue de fournir des composants de réseau de hautes performances pour l'exploration de l'espace lointain.



Les deux groupes, qui coopèrent depuis sept ans, prévoient de concevoir ensemble un boîtier céramique hermétique capable de résister aux radiations extrêmes de l'espace lointain, et ce pendant plusieurs années.



Cet élément sera embarqué à bord des deux premiers modules de Gateway, le projet de première station spatiale en orbite autour de la Lune, ainsi qu'au sein du module logistique et d'habitation (HALO) et de l'élément d'alimentation et de propulsion (PPE).



Dans le cadre du programme Artemis, la NASA s'est donné pour objectif d'amener la première femme et le prochain homme sur la Lune d'ici 2024 et, à terme, de permettre les futures missions habitées vers Mars.



Le PPE produira 60 kW d'énergie électrique pour alimenter les sous-systèmes du Gateway et le système de propulsion électrique solaire, ce qui permettra à la station de conserver son orbite unique autour de la Lune et de communiquer.



En 2021, ST et TTTech avaient finalisé le développement de contrôleurs réseau durcis qui sont aujourd'hui utilisés dans les systèmes avioniques de plusieurs lanceurs et programmes robotisés, dont le programme Ariane 6 et les modules Gateway de la NASA.



