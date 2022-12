Stmicroelectronics : BofA remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé lundi son objectif de cours sur STMicroelectronics de 64 à 65 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note consacrée au secteur européen des semi-conducteurs, BofA déclare s'attendre à ce que le groupe franco-italien profite de sa position de 'leader' non seulement dans les microcontrôleurs, mais aussi dans le carbure de silicium pour l'électrification des véhicules automobiles.



D'après le broker, STM devrait bénéficier des pénuries qui devraient continuer de toucher le marché automobile en 2023, sachant que les véhicules électriques nécessitent deux, voire trois fois de plus de puces que les modèles à moteur essence classique.



Le courtier s'attend ainsi à ce que le groupe continue de tirer parti de la vigueur des prix de ses produits, mais aussi de la mise en place des 'green deals' américain et européen qui, au-delà de l'automobile, devraient favoriser l'automatisation industrielle, les équipements d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.



Dans son étude, BofA rappelle qu'il considère STM comme sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur.



