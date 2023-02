Stmicroelectronics : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de cours sur STMicroelectronics de 37 à 45 euros suite aux solides prévisions communiquées par le fabricant de semi-conducteurs.



L'intermédiaire financier - qui maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre - explique s'attendre à ce que la vigueur des marchés automobile et industriel - qu'il estime être à l'origine des robustes performances du groupe - se poursuive pendant toute cette année.



S'il s'attend à ce que le fabricant de puces tire particulièrement parti du dynamisme du secteur automobile, l'analyste prévient qu'il anticipe une normalisation des prix et des marges de la société à compter de l'an prochain.



Hier, Morgan Stanley avait déjà relevé sa cible sur le titre, rehaussée de 36 à 45 euros dans le sillage des bonnes perspectives affichées par le groupe.



Invoquant toutefois un profil risque/rendement jugé équilibré et les craintes des investisseurs concernant une éventuelle correction du marché des puces pour l'automobile, le bureau d'études avait dit maintenir une recommandation 'conserver' sur le titre.



