Stmicroelectronics : Attribue le contrat de Crolles à Eiffage

(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé hier que le groupement composé d'Eiffage Métal, mandataire du groupement, et d'Eiffage Construction, a remporté le marché attribué par STMicroelectronics pour l'extension de son site de production à Crolles.



Le site assure d'ores et déjà 50 % de la production de puces électroniques du Groupe qui souhaite, notamment grâce à son site de Crolles, doubler sa capacité de production au cours des prochaines années en Europe pour garantir l'alimentation du marché européen en semi-conducteurs.



Le projet porte sur la réalisation d'une nouvelle unité de production high tech faisant appel à un procédé innovant d'extension modulaire par tranches. Un centre technique (CUB) sur trois niveaux, connecté au bâtiment par des passerelles, est également prévu.



Les travaux, d'une durée de 24 mois, ont d'ores et déjà débuté depuis 4 mois, précise Eiffage.



