Stmicroelectronics : Annonce le rachat d'actions ordinaires

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a fait état lundi des derniers détails de son programme de rachat d'actions ordinaires, approuvé par ses actionnaires et par son conseil de surveillance.



Le fabricant se semi-conducteurs dit avoir racheté sur le marché réglementé d'Euronext Paris, au cours de la période allant du 19 avril au 22 avril, 190.739 actions ordinaires (soit 0,02% de son capital social) au prix d'achat moyen pondéré par action de 35,4 euros et pour un prix global de 6,75 millions d'euros.



Suite à ces rachats, STM détient au total 7,3 millions d'actions propres, ce qui représente environ 0,8% de son capital.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel