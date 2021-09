Stmicroelectronics : AlphaValue relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé lundi son objectif de cours sur STMicroelectronics, qu'il fait passer de 41,5 à 45,5 euros, saluant une amélioration des perspectives et de la visibilité du fabricant de puces franco-italien.



Le bureau d'études - qui reste à 'accumuler' sur le titre - note que le groupe dispose actuellement d'un carnet de commandes lui assurant de l'activité jusqu'à l'exercice 2022.



La visibilité de la production atteint désormais 18 mois, souligne le cabinet de recherche, qui évoque un niveau de demande supérieur de 30% aux capacités actuelles du groupe.



AlphaValue dit revoir en conséquence à la hausse ses estimations sur le concepteur de semi-conducteurs, tout en rehaussant de 3,5x à 4x le multiple de valorisation de sa branche automobile en raison de la vigueur du marché mondial et du succès de sa technologie de carbure de silicium, l'une des applications qui connait la plus forte croissance au sein du marché des semi-conducteurs.



