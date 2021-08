Stmicroelectronics : 5,8 millions d'euros de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi avoir racheté 158.752 de ses propres actions - soit 0,02% de son capital - à un prix unitaire moyen de près de 36,7 euros la semaine dernière.



Ces acquisitions - conduites entre le 23 et le 27 août - ont représenté un total de quelque 5,8 millions d'euros, précise le fabricant de puces dans un avis financier.



Le groupe de semi-conducteurs explique que ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de son programme de rachat de titres annoncé le 1er juillet dernier.



Après les rachats d'actions de la semaine dernière, le groupe franco-italien déclare désormais contrôler près de 8,6 millions de titres en auto-détention, soit plus de 0,9% de son capital.



