Stmicroelectronics : Un support pour Microsoft VS Code

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce aujourd'hui des extensions d'outils qui apportent les avantages de Microsoft Visual Studio Code (VS Code) aux microcontrôleurs STM32.



En fournissant un support complet du STM32 pour VS Code, les développeurs peuvent désormais concevoir, coder et déboguer des applications STM32 dans VS Code.



VS Code est un environnement de développement intégré populaire. L'accès à l'écosystème STM32, à partir de VS Code, met désormais ces fonctionnalités à la disposition d'un nombre encore plus important de développeurs.



' Les développeurs de logiciels de haut niveau, les passionnés peuvent désormais choisir de concrétiser leurs idées en utilisant les MCU STM32 sans quitter leur environnement de développement préféré ', déclare Daniel Colonna, directeur Marketing Microcontrôleurs, STMicroelectronics.



' C'est une excellente solution pour les développeurs de systèmes embarqués STM32 existants, tout en élargissant la portée de la plate-forme STM32 aux millions de développeurs qui utilisent déjà Visual Studio Code ', ajoute Marc Goodner, Principal Product Manager, Microsoft.



