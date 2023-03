Stmicroelectronics : Un dividende proposé pour 2022

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de son rapport financier IFRS au titre de 2022, STMicroelectronics indique que son conseil de surveillance a décidé de proposer, lors de l'assemblée générale 2023, la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 dollar par action ordinaire.



Ce dividende sera payable en quatre versements trimestriels de 0,06 dollar aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et au premier trimestre 2024 aux actionnaires inscrits dans les registres de la société le mois de chaque paiement trimestriel.



Pour mémoire, le fabricant franco-italien de semiconducteurs a dévoilé fin janvier, au titre de l'exercice 2022, un résultat net presque doublé par rapport à 2021, pour s'établir à 3,96 milliards de dollars, soit 4,19 dollars par action.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur STMICROELECTRONICS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok