Stmicroelectronics : Stifel reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur STMicroelectronics avec un objectif de cours rehaussé de 58 à 60 euros, jugeant la valorisation 'attractive et significativement sous la moyenne de ses pairs', à environ 11 fois le BPA attendu pour 2023.



Le broker remonte ses estimations (+14% pour 2023 et +2% pour 2024 sur les BPA) après une stabilité rassurante de la marge brute, comme indiqué pour 2023, avec une publication jugée convaincante pour le quatrième trimestre.



'La forte exécution sur son carnet de commandes, avec une nouvelle croissance des revenus indiquée pour l'année de récession 2023, confirme la forte surperformance sectorielle de la part de ST aussi pour l'année en cours', estime-t-il.



