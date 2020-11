Stmicroelectronics : Soutenu par un analyste, le titre gagne 5%

(CercleFinance.com) - STMicro gagne plus de 5% à Paris, alors qu'Oddo a maintenu ce matin sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé, à 40 euros.



L'analyste rappelle que STMicro est de plus en plus exposé aux tendances d'électrification et de digitalisation ou d'autonomisation des véhicules.



'Le chiffre d'affaires provient aujourd'hui à 35% de ces tendances, qui devraient en représenter 60% d'ici 3 ans', estime le broker.



