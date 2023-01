Stmicroelectronics : Résultat net presque doublé en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre de son exercice 2022 un résultat net presque doublé par rapport à 2021, pour s'établir à 3,96 milliards de dollars, et une marge d'exploitation en hausse, passant de 19% à 27,5% d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires du fabricant franco-italien de semiconducteurs a augmenté de 26,4% à 16,13 milliards de dollars, tiré par la forte demande dans l'automobile et l'industriel, ainsi que par les programmes engagés auprès de ses clients.



Compte tenu de la forte demande de ses clients et de l'augmentation de ses capacités de production, STMicroelectronics table sur un chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 16,8 et 17,8 milliards de dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.