Stmicroelectronics : Résultat net plus que doublé au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Le fabricant de semiconducteurs STMicroelectronics dévoile au titre du troisième trimestre 2022 un résultat net plus que doublé en comparaison annuelle, à 1,1 milliard de dollars, et une marge d'exploitation de 29,4%, contre 18,9% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires net, en croissance de 35,2% à 4,32 milliards de dollars, et la marge brute de 47,6% ont été supérieurs au point médian de sa fourchette de prévisions, 'tirés par la forte demande dont continue de bénéficier son portefeuille de produits'.



Pour l'ensemble de 2022, au point médian, STMicro vise un chiffre d'affaires net d'environ 16,1 milliards de dollars, représentant une hausse de 26,2% en variation annuelle, et une marge brute d'environ 47,3%, en ligne avec le plan indiqué en juillet.



