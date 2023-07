Stmicroelectronics : Résultat net accru de 15% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le fabricant de semiconducteurs STMicroelectronics publie au titre du deuxième trimestre un résultat net accru de 15,5% à un milliard de dollars, ainsi qu'une marge d'exploitation en amélioration d'une année sur l'autre, passant de 26,2% à 26,5%.



Sa marge brute a augmenté de 1,6 point à 49%, pour un chiffre d'affaires net de 4,33 milliards de dollars, en hausse de 12,7% portée par l'automobile et l'industriel, et malgré des ventes moins élevées dans l'électronique personnelle.



'Pour l'année 2023, nous allons piloter la société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions, et d'une marge brute supérieure à 48%', indique son président du directoire et directeur général Jean-Marc Chéry.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel