Stmicroelectronics : Projet d'usine de substrats en SiC en Italie

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce qu'il construira en Italie une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) dans le but de répondre à la demande croissante en composants SiC de ses clients pour les secteurs de l'automobile et de l'industriel.



Cette première usine du genre pour la fabrication de substrats épitaxiés en SiC en Europe devrait démarrer sa production en 2023, permettant d'équilibrer l'approvisionnement du groupe en substrats SiC entre la fabrication interne et l'achat à des fournisseurs.



L'investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans, bénéficiera du soutien financier de l'État italien dans le cadre du plan national de relance et de résilience et environ 700 emplois directs supplémentaires seront créés lorsque l'unité sera à pleine capacité.



