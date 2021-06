Stmicroelectronics : Prochain départ du président du groupe AMS

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce ce jour que Benedetto Vigna, président du groupe produits analogiques, MEMS et capteurs (AMS), a informé la société qu'il quittera ses fonctions le 31 août prochain pour devenir CEO d'une autre entreprise.



'Benedetto a débuté sa carrière chez ST il y a 26 ans. Nous travaillerons ensemble au cours des prochaines semaines pour assurer une transition en douceur', précise Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général du fabricant de semi-conducteurs.



