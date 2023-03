Stmicroelectronics : Présente un nouveau capteur plus petit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics présente le LSM6DSV16BX, un capteur hautement intégré qui permet de réaliser d'énormes économies d'espace dans les appareils auditifs, notamment les écouteurs sportifs et les oreillettes à usage général annonce la société.



Le capteur intègre la technologie SFLP (Sensor Fusion Low Power) ainsi que les ressources de traitement de pointe des capteurs MEMS de troisième génération de ST.



Pour ST, l'intégration améliorée et le traitement de pointe permettent d'économiser jusqu'à 70 % de la consommation d'énergie du système et 45 % de la surface du circuit imprimé.



Le nombre de broches de connexion peut être réduit de 50 %, continue la société, ' ce qui permet d'économiser les connexions externes et la hauteur du boîtier est inférieure de 14 % à celle des capteurs précédents '.



