Stmicroelectronics : Présente Stellar pour les applications automobiles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a dévoilé de plus amples détails à propos de Stellar, sa gamme de microcontrôleurs (MCU) pour applications automobiles.



' ST démontre que ses microcontrôleurs sont capables d'exécuter plusieurs applications indépendantes fonctionnant en temps réel avec fiabilité selon une approche déterministe. Il s'agit de l'un des défis les plus complexes que les constructeurs automobiles sont aujourd'hui amenés à relever ' indique le groupe.



' Pionniers de cette nouvelle catégorie de contrôleurs, les microcontrôleurs Stellar sont conçus avec une puissance de calcul exceptionnelle qui simplifie de façon significative l'exécution simultanée et déterministe de logiciels de différentes origines, tout en garantissant les plus hauts niveaux de sûreté et de performance ' rajoute le groupe.



Ces capacités répondent aux exigences système de l'architecture électrique/électronique (E/E) qui caractérise les véhicules connectés de nouvelle génération.



ST a développé cette nouvelle technologie avec Bosch, fournisseur de premier plan de modules électroniques automobiles, dans le but de répondre aux futures demandes d'intégration de grands constructeurs (OEM).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.