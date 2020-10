Stmicroelectronics : Présente son nouveau système sur puce Bluetooth

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics présente son nouveau système sur puce (SoC) BlueNRG-LP Bluetooth LE, qui exploite les dernières fonctionnalités Bluetooth pour augmenter la portée de communication, augmenter le débit, renforcer la sécurité et économiser l'énergie.



Le système prend en charge des connexions simultanées jusqu'à 128 noeuds, permettant un contrôle transparent à faible latence et la surveillance d'un grand nombre d'appareils connectés.



Cette innovation permet d'accroître le débit, la fiabilité et la sécurité des appareils, indique ST Micro.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel