Stmicroelectronics : Oddo reste positif et relève sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre STMicro, avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 euros.



Le bureau d'analyses indique que les multiples inquiétudes du marché -pas de dépassement des attentes sur la guidance T4; légère érosion de la marge brute au T4 vs T3 (pris comme un signe avant coureur d'un effondrement des marges) ; nouvelle répétition du commentaire sur une normalisation des prix en 2023 (interprétée comme la preuve d'un inévitable d'un effondrement des prix en 2023...)- lui semblent exagérées, malgré le coup de semonce de la veille (le titre a lâché 7%).



Le broker rappelle d'ailleurs que la publication hier des résultats T3 2022 est ressortie supérieurs aux attentes avec une guidance T4 globalement en ligne avec les attentes.



Le broker indique que le ton reste très confiant sur la solidité de la demande avec un carnet de commandes couvrant 6 à 8 trimestres et une visibilité de plus de 18 mois sur l'automobile (~35/40% du CA).



'STM s'attend donc à une année 2023 en croissance et confirme son objectif de 20 Md$ en 2025/27', rapporte Oddo.





