Stmicroelectronics : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 50 à 53 euros sur STMicroelectronics, jugeant notamment que malgré son bon parcours, le titre reste bon marché à 10,1 fois l'EBITDA 2022 contre environ 15 fois pour le secteur.



'Certains appellent à une plus grande prudence sur le secteur, en raison d'une normalisation inévitable de la croissance du marché en 2022. Cette décélération reste relative car nous voyons +10/15% en 2022 après environ +25% en 2021', juge l'analyste.



De plus, le bureau d'études estime qu'il 'reste encore des surprises positives à venir sur le secteur, notamment sur STMicro : le quatrième trimestre finira dans le haut des attentes et le consensus 2022 est trop bas'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.