Stmicroelectronics : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre STMicro, avec un objectif de cours relevé de 48 à 50 euros.



Le bureau d'analyses estime notamment que 'la demande reste très bien orientée' et que 'le groupe bénéficie d'opportunités de croissance structurelle'.



Les résultats du 1er trimestre (CA stable à 3,55 Mds$, MB de 46,7% et BPA de 0,79$) sont ressortis largement au-dessus des attentes (MB de 45% et BPA de 0,71$) et pour le 2e trimestre, STM vise un CA de 3,75 Mds$ (consensus à 3,6 Mds$), avec une MB record depuis 2000 de 46% (css à 44,5%).



Pour l'ensemble de l'exercice, STM répète sa guidance: le groupe vise toujours un CA compris entre 14,8 Md$ et 15,3 Md$, soit +16 à +20%.



Dans ce contexte, Oddo relève ses prévisions de 5% sur 2022/23, notamment sur la MB 2022 (46% vs 45%) et se positionne tout en haut de la fourchette de CA pour 2022 (15,3% à +20%).



Pour l'analyste, le titre est 'extrêmement bon marché' et intègre clairement l'hypothèse d'une baisse du marché en 2023, 'ce qui n'est pas notre scénario favori pour l'heure', conclut-il. .



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.