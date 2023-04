Stmicroelectronics : Oddo BHF relève sa cible sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre STMicro avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 euros.



Hier, le titre a été chahuté en bourse (-8,7% à Paris), malgré de très bons résultats, une réaction 'très exagérée' selon Oddo BHF, d'autant que la baisse de perspective concernant la marge brute (MB) au second semestre était déjà connue.



'La principale raison [de cette baisse] est la crainte d'un ralentissement du marché et d'un retournement de la dynamique de prix, qui jusqu'ici a soutenu les marges', estime l'analyste qui rappelle néanmoins que 'au-delà de cette baisse ponctuelle, le groupe vise toujours une MB de 50%, sur la base d'un CA de 20 Mds$ à échéance 2025/27'.



Alors que le CA est ressorti à 4,25 Mds$, légèrement au-dessus du consensus à 4,2 Mds$, en hausse de 19,8% yoy et en baisse de 4% qoq vs une guidance à -5,1 %, Oddo BHF indique relever de 4% son BPA 2023.



