Stmicroelectronics : Objectifs fixés à horizon 2025-27

(CercleFinance.com) - Lors sa journée investisseurs, STMicroelectronics indique viser au moins 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2025-27, grâce à l'accent sur la mobilité intelligente, la gestion de la puissance et de l'énergie, l'Internet des Objets et la connectivité.



Toujours à horizon 2025-27, le fabricant de semiconducteurs table sur une marge brute de l'ordre de 50%, des marges d'exploitation et d'EBITDA supérieures à 30% et à 40% respectivement, ainsi que sur un free cash-flow (non-US GAAP) au-dessus de 25%.



Pour l'exercice 2022, STMicro anticipe un chiffre d'affaires compris entre 14,8 et 15,3 milliards de dollars, une marge brute d'environ 46%, une marge d'exploitation entre 24 et 26%, ainsi qu'un free cash-flow de plus de 700 millions de dollars.



