Stmicroelectronics : Nouvelles solutions pour le développement de l'IA

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics présente de nouvelles solutions destinées aux développeurs d'intelligence artificielle embarquée et aux experts en science des données (data scientists).



Il s'agit d'un 'nouveau jeu d'outils et de services inédits sur le marché' qui vise à accélérer et faciliter la commercialisation de solutions d'IA embarquée en simplifiant la prise de décisions aux niveaux matériel et logiciel, indique la société.



' Nous dévoilons aujourd'hui le premierenvironnement cloud au monde dédié au développement d'applications d'IA embarquées sur microcontrôleur en étroitecollaborationavec notre écosystème STM32Cube.AI. Enpermettantde tester et d'évaluer des modèlessurdes composantsSTM32à distancesurle cloud,ce nouvel outilallègela charge de travail etréduitles coûts', assure Ricardo De Sa Earp, Vice-Président Exécutif, sous-groupe Microcontrôleurs Polyvalents, STMicroelectronics.



