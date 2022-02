Stmicroelectronics : Nouvelle série de MCU pour les véhicules électriques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce ce jour une nouvelle série de microcontrôleurs (MCU) automobiles optimisés pour les véhicules électriques et les architectures électroniques centralisées (domaines et zones).



Grâce à ces nouveaux composants, les véhicules électriques seront moins onéreux, pourront parcourir une distance plus longue et se rechargeront plus rapidement.



' Un unique microcontrôleur suffit désormais pour commander l'ensemble du module, ce qui simplifie la conception du module, réduit les coûts et facilite la mise en conformité avec les normes de sûreté et de sécurité automobile en vigueur ' indique le groupe.



' Nos microcontrôleurs de la famille Stellar autorisent une électrification sophistiquée tout en assurant la gestion efficace de l'énergie et la flexibilité d'un modèle à définition logicielle aux différentes étapes du cycle de vie des véhicules ', a déclaré Luca Rodeschini, vice-président groupe Produits Automobiles et Discrets en charge du développement stratégique, et directeur général, Automotive Processing & RF de STMicroelectronics.



