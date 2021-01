Stmicroelectronics : Nouvelle présidente des ressources humaines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce que depuis le 1er janvier, Rajita D'Souza occupe le poste de Présidente en charge des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE).



La nouvelle recrue va ainsi diriger l'organisation RH de STMicro. Elle jouera 'un rôle clé dans la conduite de la stratégie et des programmes de développement durable de la société, y compris l'objectif d'atteindre la neutralité carbone dès 2027', assure l'entreprise.



Née il y a 47 ans à Mumbai (Inde), Rajita D'Souza dispose d'une vaste expérience des grandes entreprises industrielles après être passée chez Reliance Consultancy, General Electric, Sabic, Goodyear ou encore Bekaert.



Rajita D'Souza est par ailleurs titulaire d'une maîtrise en droit de l'université de Mumbai, d'une licence en gestion d'entreprise et dispose d'un 'Master Black-Belt ' de Six-Sigma.



