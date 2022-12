Stmicroelectronics : Note A du CDP pour la sécurité de l'eau

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir été reconnu pour son leadership en matière de performance et de transparence pour la sécurité de l'eau par le CDP, organisation environnementale internationale à but non lucratif, qui l'a placé sur sa 'Liste A' annuelle.



Le fabricant franco-italien de semiconducteurs souligne faire ainsi partie du petit nombre d'entreprises ayant obtenu la note 'A' parmi près de 15.000 sociétés évaluées dans le cadre du questionnaire 2022 du CDP sur la sécurité de l'eau.



Le CDP attribue aux entreprises évaluées des notes allant de 'A' à 'D-' en fonction de l'exhaustivité des données publiées, de l'évaluation et de la gestion des risques environnementaux et de la mise en place effective de bonnes pratiques.



