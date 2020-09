Stmicroelectronics : Les prévisions d'un analyste sur 2020 et 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse augmente ses prévisions sur les ventes de 1% et sur le BPA de 2% pour 2020 pour refléter la reprise dans le secteur des smartphones et de l'automobile, mais abaisse ses prévisions de BPA de 7% sur 2021 (ventes inchangées) en raison de l'évolution sur le marché des changes (force de l'EUR/USD).



' Nous visons désormais un BPA de 0,89 $/1,43 $ en 2020 et 2021 (contre 0,87 $/1,54 $ auparavant) '.



Le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours à 28,5 E (contre 30,0 E) mais confirme son conseil à l'achat.



' Pour le troisième trimestre, nous attendons des ventes de 2,49 milliards de dollars (+19% par rapport au trimestre précédent). Pour l'EBIT, nous visons 268 millions de dollars (marge de 10,8 %), ce qui implique un coût d'exploitation net (y compris les subventions de R&D) de 637 millions de dollars ' indique Crédit Suisse.



' Pour le quatrième trimestre, nous prévoyons des ventes de 2,70 milliards de dollars (+ 8 % par rapport au trimestre précédent), ce qui portera les ventes de 2020 à 9,51 milliards de dollars ' rajoute le bureau d'analyses.



