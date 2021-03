Stmicroelectronics : Le microcontrôleur vedette disponible jusqu'en 2034

(CercleFinance.com) - Conscient du succès durable de son microcontrôleur automobile SPC56, STMicroelectronics s'est engagé aujourd'hui à garantir la disponibilité de la série'au moins jusqu'à 2034'.



Le SPC56 a connu un succès durable et reste un contrôleur automobile incontournable pour un large éventail de projets de conception, alliant performances, robustesse et fiabilité, assure Luca Rodeschini, directeur général de la division Traitement automobile et RF de STMicroelectronics.



ST affirme que ses innovations dans le domaine des semi-conducteurs alimentent actuellement les tendances en matière d'électrification automobile et de conduite intelligente.



