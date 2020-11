Stmicroelectronics : Lance une structure de R&D en Chine avec YTO Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics et YTO Group Corporation, un fournisseur chinois de premier plan de machines agricoles et de construction, ont annoncé aujourd'hui leur accord pour établir un laboratoire commun au sein de l'Institut de recherche sur l'intelligence et l'information de YTO à Luoyang, dans la province du Henan (Chine).



Le laboratoire se concentrera sur la R&D de solutions électroniques pour les commandes de moteurs, de véhicules et agricoles des tracteurs.

Les deux partenaires unissent leurs savoir-faire dans le but de répondre aux exigences gouvernementales et aux besoins de l'industrie.



'Cette coopération combine les technologies de pointe de ST et les circuits intégrés spécifiques aux applications avec nos solutions, pour continuer à innover et garantir une qualité et des performances exceptionnelles', a déclaré Lei Jun, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur le renseignement et l'information de YTO.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.