Stmicroelectronics : Fait l'acquisition de SOMOS Semiconductor

STMicroelectronics annonce aujourd'hui l'acquisition de la société SOMOS Semiconductor. Basée dans les Yvelines, SOMOS est une société de semiconducteurs fabless fondée en 2018.



Cette acquisition permet à ST de renforcer ses équipes de spécialistes, sa propriété intellectuelle et ses feuilles de route dans le domaine des modules Front-End destinés aux marchés de l'IoT et de la 5G.



La technologie et les actifs de SOMOS viendront également enrichir le développement actuel des modules de ST. Un premier produit est déjà en cours de qualification.



Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.





