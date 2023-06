Stmicroelectronics : Faible valorisation selon Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suite à un point avec la société, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 60 euros sur STMicroelectronics, jugeant notamment que 'sa valorisation reste faible en absolu, par rapport à son historique et face à son secteur'.



Le bureau d'études continue aussi de penser que la demande dans l'automobile reste bien orientée, et que les marges du groupe 'sont bien plus solides que par le passé, et devraient repartir à la hausse quelque part en 2024 dans la perspective d'atteindre 50%'.



Oddo BHF ajoute apprécier sa stratégie industrielle de construction de capacités dans le 300 mm et dans le Carbure de Silicium (SiC) aussi bien dans le substrat que dans les puces, qui doit lui permettre d'atteindre son objectif de 20 milliards de dollars sur 2025/27.



