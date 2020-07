Stmicroelectronics : Émission d'obligations convertibles

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le lancement d'une émission d'un montant de 1,5 milliard de dollars d'obligations senior non assorties de sûretés convertibles en actions ordinaires nouvelles ou en actions existantes.



Ces obligations nouvelles comprendront deux tranches (avec une taille minimum de 500 millions de dollars pour chacune) avec des échéances de cinq et sept ans respectivement. Les produits de l'offre seront utilisés pour les besoins généraux du groupe de semi-conducteurs.



STMicroelectronics précise que ces produits serviront notamment au remboursement anticipé des obligations convertibles à coupon zéro d'un montant de 750 millions de dollars restant en circulation à ce jour et arrivant à échéance en 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur STMICROELECTRONICS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok